Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Число жертв отравления в дагестанском селе приблизилось к сотне

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Хузанском районе Дагестана в селе Арани все больше людей жалуются на симптомы отравления, всего к врачам обратились 65 детей и 30 взрослых, сообщили в Минздрава республики. 13 человек лечатся в больницах.

5 февраля в районной администрации сообщали, что в селе отравились 30 школьников.

9 февраля в районе проводят подворовые обходы, фагирование (биологическая дезинфекция) для 750 человек и вакцинацию от гепатита А, отметили в Минздраве.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности здоровья потребителей. Роспотребнадзор взял пробы воды и продуктов в местной школе и детском саду для экспертизы. В селе временно перекрыт водопровод, воду людям специально подвозят.

Дагестан Арани СКР Минздрав

Новости по теме

Новости

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

Денис Мантуров: Тиражировать практику госрегулирования цен мы точно не собираемся

Денис Мантуров: Тиражировать практику госрегулирования цен мы точно не собираемся

"Вкусвилл" открыл магазин в Сочи и начал экспансию на юг России

"Вкусвилл" открыл магазин в Сочи и начал экспансию на юг России

Регистрация вакцины "Спутник Лайт" запланирована на вторую половину марта

Лишь 29% осужденных в РФ в 2020 году получили реальные сроки

Лишь 29% осужденных в РФ в 2020 году получили реальные сроки

Два Ту-160 совершили 12-часовой полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Два Ту-160 совершили 12-часовой полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca начнут до конца февраля

Испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca начнут до конца февраля

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

Военный Ан-12 получил повреждения при аварийной посадке на Итурупе

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');