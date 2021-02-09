Число жертв отравления в дагестанском селе приблизилось к сотне

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Хузанском районе Дагестана в селе Арани все больше людей жалуются на симптомы отравления, всего к врачам обратились 65 детей и 30 взрослых, сообщили в Минздрава республики. 13 человек лечатся в больницах.

5 февраля в районной администрации сообщали, что в селе отравились 30 школьников.

9 февраля в районе проводят подворовые обходы, фагирование (биологическая дезинфекция) для 750 человек и вакцинацию от гепатита А, отметили в Минздраве.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности здоровья потребителей. Роспотребнадзор взял пробы воды и продуктов в местной школе и детском саду для экспертизы. В селе временно перекрыт водопровод, воду людям специально подвозят.