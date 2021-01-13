Причиной отравления в Буйнакске оказались шигеллы и кампилобактерии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Массовое отравление в Буйнакске вызвали бактерии рода шигеллы и кампилобактерии, которые попали в водопроводную воду из-за нарушений санитарного законодательства, сообщили в Роспотребнадзоре Дагестана.

ДНК этих бактерий нашли в водопроводной воде и в анализах 12 заболевших.

"По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушением санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Контроль за качеством воды в городском водопроводе будет усилен, уже принимаются меры по локализации и ликвидации очага инфекции.

13 января мэрия Буйнакска призвала горожан несколько дней не пользоваться водопроводной водой в хозяйственных целях и не пить ее. Чиновники пообещали наладить доставку воды во все районы и провести гиперхлорирование в водопроводе.

Ранее в январе в больницы попали десять взрослых и 61 ребенок с симптомами отравления. Среди возможных причин отравления рассматривались загрязненная водопроводная вода и просроченные подарочные наборы.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Это не первая вспышка кишечной инфекции в Дагестане, причиной которой стала водопроводная вода. В 2020 году также в начале января в Кизляре были госпитализированы сотни людей. Причиной отравления республиканская прокуратура назвала некачественную воду, поступавшую от водопроводной станции № 4. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.