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Все отравившиеся питьевой водой в Буйнакске выписаны из больницы

Все отравившиеся питьевой водой в Буйнакске выписаны из больницы
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Врачи выписали всех госпитализированных после отравления питьевой водой в Буйнакске (Дагестан), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что в больнице оставались 10 человек, но все они уже выздоровели, выписаны, им ничего не угрожает.

С 11 января в больницы города Буйнакска с признаками отравления стали поступать взрослые и дети. Сообщалось, что к медикам обратились уже 303 человека, из них 239 - дети.

Роспотребнадзор установил, что причиной отравления стала некачественная питьевая вода. 14 января специалисты приступили к промывке и хлорированию водопроводных сетей Буйнакска, из-за чего подача воды в город была приостановлена.

По данному факту следственны органы возбудили уголовное дело, в рамках которого арестован и.о. директора предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов. По версии следствия, он в течение определенного времени не принимал мер для обеззараживания воды.

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