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Уголовное дело возбуждено после отравления 49 человек в Махачкале

Уголовное дело возбуждено после отравления 49 человек в Махачкале
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей в Махачкале, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Дагестану.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, 6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из которых 27 - дети, с симптомами острой кишечной инфекции.

В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи отравления зафиксированы во всех районах Махачкалы, единый фактор передачи инфекции не прослеживается. В ведомстве сообщили, что проведен отбор проб водопроводной воды и биологического материала от больных для исследования.

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В Роспотребнадзоре уточнили, что, по последним данным, с 6 по 8 марта в инфекционный стационар госпитализировано 24 больных, 22 из которых дети.

"Степень тяжести заболевания у больных оценивается как легкая и средняя", - говорится в сообщении.

Прокуратура республики также начала проверку по факту произошедшего.

Это уже пятый случай массового отравления в Дагестане с начала года. В январе подобное произошло в Буйнакске и Кизляре. Затем в феврале десятки людей попали в больницу в Каспийске. Массовое отравление отмечалось и в Хунзахском районе в селе Арани.

Дагестан Махачкала СКР

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