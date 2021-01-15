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Число отравившихся в дагестанском Буйнакске достигло почти 200 человек

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске достигло почти 200 человек
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Медики проводят подворные обходы в дагестанском Буйнакске после массового отравления людей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всего к медикам обратились 196 человек, 73 из них - дети. В больнице остаются 96, в основном все дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, начато проведение профилактического фагирования (введение в организм бактериофагов - естественных врагов бактерий - для помощи организму в борьбе с ними).

"На данный момент 482 учащихся школы-интерната получили бактериофаг. Для проведения подворных обходов создано 42 врачебно-сестринских бригады, в составе которых 42 врача и столько же медсестер", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в четверг, 14 января, удалось обойти 377 дворов. "Проверено 850 человек, из них 424 ребенка", - сказал представитель Миндрава.

Накануне, 14 января, в ведомстве сообщали, что за помощью к медикам из-за отравления обратились 115 жителей Буйнакска.

Как заявляли "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации, причиной массового отравления в городе стала некачественная вода. 14 января специалисты приступили к промывке и хлорированию водопроводных сетей Буйнакска, из-за чего подача воды в город была приостановлена.

Ранее по факту массового отравления в Буйнакске было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Дагестан Буйнакск

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