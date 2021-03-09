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Журналист Френкель, которому полицейский сломал руку, обратился в ЕСПЧ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, которому сломали руку на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, а позже оштрафовали за неповиновение полиции, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается в соцсетях правозащитной организации "Апология протеста", адвокаты которой представляют Френкеля.

По мнению журналиста, "российские власти в его деле нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод", в частности, запрет пыток и жестокого обращения, отсутствие эффективных средств правовой защиты при расследовании нападения полицейского, право на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения, а также пределы использования ограничений в отношении прав, отмечают правозащитники.

Как сообщала "Медиазона", 30 июня 2020 года в Петербурге в помещении УИК на набережной Фонтанки на корреспондента напал сотрудник полиции и сломал ему руку. Позже в интернете появились соответствующие видеозаписи. В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области информацию о нападении сразу же опровергли, заявив, что журналиста вывели с участка "в установленном законом порядке", так как "он препятствовал работе комиссии".

Спустя некоторое время полиция составила на Френкеля три протокола об административных правонарушениях, а суд оштрафовал его на 2,5 тыс. рублей по статьям 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам полиции), 20.6.1 КоАП (несоблюдение правил поведения при угрозе ЧС, то есть нарушение режима самоизоляции) и 5.69 КоАП (вмешательство в работу избирательной комиссии). Эти решения были обжалованы, однако суд оставил их без изменения.

После инцидента начали доследственную проверку, однако оснований для возбуждения дела не нашли. Официальное уведомление о процессуальном решении журналист и его адвокат получили 27 августа – почти через месяц после принятия постановления; в нем Френкеля назвали "систематическим провокатором".

Давид Френкель ЕСПЧ

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