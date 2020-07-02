Песков счел необходимым расследовать инцидент с журналистом, которому сломали руку

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о необходимости тщательно расследовать инцидент, произошедший на избирательном участке в Петербурге с журналистом Давидом Френкелем, считают недопустимым любое давление на СМИ, но не делают обобщающих выводов на основании этого случая.

"Сам по себе отдельный инцидент вряд ли может иметь влияние (на восприятие гражданами хода голосования по поправкам в Конституцию - ИФ), вряд ли такое может быть. Но, тем не менее, этот инцидент должен быть проверен и обязательно расследован, речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, можно ли сделать какие-то выводы на основании инцидента с Френкелем с учетом того, что в Петербурге уже происходили подобные ситуации с журналистами в ходе избирательных кампаний. "Нет, мы не делаем таких выводов", - сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков согласился с тем, что случаи воспрепятствования работе журналистов со стороны чиновников имеют место. "К сожалению, во всем мире такое случается, мы видим такие случаи абсолютно во всех странах. Естественно, мы относимся к этому критически, считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий - при условии соблюдения действующего закона - осуществлять свою деятельность", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков отрицательно ответил на вопрос, давал ли президент Владимир Путин правоохранительным органам какие-то дополнительные указания обратить внимание на подобные инциденты. "Мне неизвестно о каких-то дополнительных указаниях президента на этот счет, тем более что есть действующий закон о СМИ, который и регулирует этот режим работы СМИ", - сказал он.

Пресс-секретарь президента считает, что в отношении журналистов в РФ все происходит в рамках правового поля, "за исключением отдельных инцидентов, которые, конечно, вызывают обеспокоенность".

Во вторник "Медиазона" сообщила об инциденте на избирательном участке на набережной Фонтанки в Петербурге, во время которого полицейский сломал Френкелю руку. Видео происшествия появилось в соцсетях. Позже издание сообщило, что у журналиста диагностировали перелом плечевой кости. Ему провели операцию, которая длилась четыре часа. Френкель сообщил "Интерфаксу", что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показал аккредитацию председателю комиссии.