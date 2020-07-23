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На журналиста, которому полицейский сломал руку, составили три протокола

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В полиции на петербургского корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля составили три административных протокола после того, как 30 июня на участке для голосования по Конституции полицеский сломал ему руку. Журналист сообщил об этом в твиттере. Данные о протоколах есть на карточке Дзержинского районного суда.

Судья Ольга Андреева рассмотрит их 27 июля в 11 часов.

"Конечно же, из-за коронавируса заседание пройдет по сути в закрытом режиме", - написал Френкель.

Журналисту вменяют неповиновение законным требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП, до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста), нарушение режима самоизоляции (ст.20.6.1 КоАП, штраф до 30 000 рублей) и вмешательство в работу избиркома (ст. 5.69 КоАП, штраф до 5000 рублей).

По словам Френкеля, 30 июня он приехал на участок голосования на набережной Фонтанки после сигнала о нарушениях и показывал аккредитацию председателю комиссии. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, Что журналист мешал работать комиссии, поэтому его вывели с участка в законном порядке.

После этого у корреспондента диагностировали перелом плечевой кости, ему потребовалась операция.

По факту инцидента в тот же день начали доследственную проверку, проверку полиции, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Разобраться в случившемся призывали председатель Центризбиркома Элла Памфилова, омбудсмен Татьяна Москалькова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и комиссия СПЧ по свободе информации.

Журналист и его адвокат сообщали, что намерены добиваться возбуждения уголовного дела по статьям 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и 286 УК (превышение полномочий). В случае отказа они планировали обжаловать процессуальное решение. Решение о возбуждении уголовного производства по данному факту пока не принято.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Омск
Давид Френкель Медиазона Петербург Конституция МВД СКР

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