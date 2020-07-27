Журналиста "Медиазоны" оштрафовали на 2500 рублей после инцидента в УИКе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Журналист "Медиазоны" Давид Френкель сообщил, что Дзержинский суд Петербурга оштрафовал его по трем административным протоколам в общей сложности на 2500 рублей. Его решили привлечь к ответственности после инцидента 30 июня на избирательном участке, где полицейский сломал ему руку.

Френкель признан виновным и получил предупреждение за нарушение режима самоизоляции (ст.20.6.1 КоАП, штраф до 30 000 рублей), оштрафован на 2000 рублей за вмешательство в работу избиркома (5.69 КоАП, штраф до 5000 рублей) и оштрафован на 500 рублей за неповиновение законным требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП, до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста).

"Вина доказана по всем составам, показания не противоречат друг другу и не противоречат видео, вина суду очевидна, - написал журналист в твиттере. - Судья отказала нам вызвать наших свидетелей, истребовать журнал регистрации и порядок проведения голосования, а также повторно посмотреть видео".

Френкель и его адвокат ходатайствовали о прекращении дела из-за отсутствия состава правонарушения.

В объединенной пресс-службе городских судов разъяснили, что режим самоизоляции Френкель нарушил, придя на избирательный участок на набережной Фонтанки без маски и перчаток.

Комментируя штраф за нарушение статьи 5.69 КоАП, в пресс-службе отметили, что "Френкель учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении УИК №2191, повлекший нарушение социальной дистанции между гражданами, а также помехи к участию избирателями в голосовании, так как доступ участников к месту выдачи бюллетеней был затруднен". В суде считают, что он игнорировал неоднократные замечания председателя комиссии, а затем сопротивлялся полицейскому, который хотел его вывести с участка и доставить в отдел: "упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции".

По мнению суда, Френкель вмешался в работу избиркома, провоцируя конфликт "в некорректной вызывающей форме", "требовал ответа от присутствующих наблюдателей на знание ими нормативно-правовых актов по общероссийскому голосованию, громко возмущался необходимостью регистрации в журнале регистрации"... снимал видео, "создавая угрозу сохранения конфиденциальности персональных данных".

Ранее Френкель рассказал, что 30 июня он прибыл на этот избирательный участок, получив сигнал о нарушениях. По его словам, полицейский на него напал, повалил на пол и сломал ему руку. После этого ему потребовалась операция. В полиции заявили, что корреспондента вывели с участка в установленном законом порядке, так как "он препятствовал работе комиссии".

По факту инцидента в тот же день начали доследственную проверку, проверку полиции, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. В СК Френкелю назначили медосмотр.