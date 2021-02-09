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Мосгорсуд проверит законность ареста дравшегося с ОМОНом чеченца

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 15 февраля рассмотрит апелляцию на арест уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, который 23 января на акции оппозиции подрался с росгвардейцами. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда, который выбирал ему меру пресечения.

Также определились даты рассмотрения аналогичных апелляций нескольких других арестованных по обвинению в применении насилия к представителям власти (ч.1 ст. 318 УК). Жалобу Евгения Есенова Мосгорсуд рассмотрит 10 февраля в 9:50, жалобы Валерия Евсина и Тимура Салихова - 15 февраля, жалобу тиктокера Константина Лакеева - 17 февраля.

В день первой несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в интернете разошлись видеозаписи драки Джумаева с силовиками. Тогда его задержать не сумели, он затерялся в толпе.

Вскоре советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов через соцсети обратился к Джумаеву, предложил ему выйти на связь и сообщил, что разобраться в его ситуации обещал глава республики Рамзан Кадыров. Ему была обещана помощь на условии, что он откажется от идейной поддержки сторонников Навального.

28 января Джумаев был задержан. Пресненский суд его арестовал до 23 января. В СК заявили, что он признал вину.

Протесты в Москве

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Москва Росгвардия Чечня Рамзан Кадыров Саид-Мухаимад Джумаев Алексей Навальный Адам Делимханов Мосгорсуд Пресненский суд

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