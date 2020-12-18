Прокурор попросил для Галяминой 3 года колонии по "дадинской статье"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Тверском суде Москвы особвинитель попросил приговорить депутата Тимирязевского района Юлию Галяминой к трем годам колонии общего режима по так называемой "дадинской статье". Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде. Сама Галямина написала об этом в твиттере.

Депутата судят по статье 212.1 УК о неоднократном нарушении установленного порядка организации или проведения митингов. Статью называют по имени Ильдара Дадина, который первым был по ней осужден.

Судебный процесс начался 21 октября. 18 декабря в суде проходят прения сторон, и Галямина должна выступить с последним словом. Ранее она отмечала в СМИ и соцсетях, что в последнее время судебный процесс резко ускорился, и высказывала предположение, что он может завершиться до Нового года.

О возбуждении уголовного дела на политика СК сообщил 31 июля. В тот же день у нее провели обыск на даче, на следующий день - в квартире. С 1 августа она была под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в июне депутат размещала в интернете и социальных сетях лозунги с призывом к участию в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы.

В частности, ей вменяют проведение 15 июля в центре Москвы акции против изменения Конституции, хотя мэрия отказалась согласовать это мероприятие. Защита возражает, что она не устраивала митинг, а проводила сбор подписей против поправок.

При этом, Галямина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток.

Депутат вину не признает и называет свое уголовное дело политически мотивированным.

"Дадинская" статья

Конституционный суд дважды изучал эту статью и рекомендовал законодателям ее изменить, чтобы она на практике толковалась более однозначно. По мнению КС, одним из признаков состава преступления по статье 212.1 УК РФ является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.). Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела. При этом неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта) не могут расцениваться как такая угроза.

Первый осужденный по этой статье Ильдар Дадин получил срок в 2015 году, а в 2017 году Верховный суд прекратил его преследование и он был освобожден.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 600 000 до 1 млн рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Недавно был принят закон о запрете людям с судимостью по этой статье избираться.

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