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В санкционный список ЕС внесут лиц из РФ и ряда других стран

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Список нового санкционного режима ЕС за нарушения прав человека может в ближайшее время пополниться за счет должностных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана, сообщило в четверг близкое к институтам Евросоюза издание EUobserver.

По данным EUobserver, решение о запрете на выдачу виз в страны Евросоюза и замораживании финансовых активов будет официально принято Советом ЕС по иностранным делам 22 марта.

Постпреды стран ЕС совещались в четверг в рамках Комитета по политике и безопасности.

В начале марта вступили в силу санкции ЕС в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Китай Россия Северная Корея Эритрея Ливия Южный Судан

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