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Омскую студентку будут судить за убийство 88-летней соседки из-за отказа дать в долг

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело 20-летней студентки, обвиняемой в убийстве пожилой жительницы Омска, направлено в областной суд, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по региону.

21 мая 2020 года в квартире дома на улице Челюскинцев в Омске было обнаружено тело 88-летней женщины с признаками насильственной смерти. В результате расследования, в том числе поквартирного обхода жильцов дома, была установлена личность подозреваемой - девушки, которая ранее жила по соседству с убитой. 8 июня подозреваемая была задержана и на допросе призналась в преступлении.

Следствие установило, что обвиняемая набрала микрозаймов и для того, чтобы рассчитаться по кредитам, решила занять деньги у знакомой пенсионерки. Когда та отказала, девушка стала душить пожилую женщину и табуретом нанесла множество ударов по ее голове. Пенсионерка умерла на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы.

В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что студентка, которая жила вместе с молодым человеком, и раньше обращалась к бывшей соседке с просьбой одолжить ей денег, поэтому знала, где та хранит свои сбережения.

Забрав из комода 105 тыс. рублей и мобильный телефон пенсионерки, она замыла следы крови и скрылась с места преступления.

Об убийстве стало известно на следующий день, когда обеспокоенная соседка сообщила в полицию, что пожилая женщина не открывает дверь и не подает признаков жизни.

Следствие предъявило студентке обвинение по пп."в, з" ч.2 ст.105 (убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем) и п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). Свою вину омичка признала частично.

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