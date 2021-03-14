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Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Еще составил 10 083 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

Практически всю неделю суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ держалось на уровне более 9 тыс., но менее 10 тыс. Ранее эпидемиологи предупреждали, что возможные колебания значений - это нормальный процесс в стадии стабилизации.

За сутки в стране скончались от COVID-19 еще 395 человек. Общее число жертв вируса достигло 92 090.

Поправились и выписаны более 3,99 млн пациентов, в том числе 9 232 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1905. Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах страны. Субъектами с наименьшим уровнем прироста за сутки являются Магаданская область - четыре случая, Еврейская АО и Ненецкий АО - по три случая. В Чукотском АО не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом за сутки.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 4,39 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю РФ остается на четвертой строчке в мире, уступая США (29,4 млн), Бразилии (11,43 млн) и Индии (11,35 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено 4,26 млн случаев заражения.

Хроника 09 января 2020 года – 14 марта 2021 годаПандемия коронавируса
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