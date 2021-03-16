Минсельхоз допустил отказ от вмешательства в регулирование экспорта зерна

Ведомство готово пойти на такой шаг при нормализации ситуации на зерновом рынке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз готов отказаться от вмешательства в регулирование экспорта зерна из РФ при нормализации ситуации на зерновом рынке.

"Как только ситуация стабилизируется, мы готовы будем рассмотреть разные другие подходы к регулированию этого рынка, в том числе и исключая вообще какое бы то ни было вмешательство. Но пока мы вынуждены заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь наш объем зерна. Это крайне важно", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям во вторник.

По его словам, ведомство было вынуждено ограничить экспорт для того, чтобы скорректировать внутренние цены, поскольку они росли вслед за ценами мирового рынка, "чтобы граждане могли покупать продукты по приемлемым ценам".

Как сообщалось, с 15 февраля в РФ действует квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагается пошлиной в размере 50 евро за тонну, кукурузы - 25 евро за тонну, ячменя - 15 евро за тонну. Эти пошлины будут действовать до 1 июня текущего года.

Со 2 июня вводится зерновой демпфер на основе плавающей пошлины. Эта пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.