Кукурузу для попкорна решили вывести из-под экспортных пошлин

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Зерна кукурузы лопающиеся" (кукуруза для попкорна) будут выведены из-под действия экспортных пошлин на кукурузу, говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Такое предложение было сформулировано на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, объяснили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Документ подготовлен по поручению правительства России и получил поддержку в том числе Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы. Инициатива стала ответом на запрос бизнес-сообщества, ее реализация не повлияет на стоимость данного товара для потребителей и позволит нарастить объемы его производства и экспорт", - отмечают в министерстве.

В рамках комплексных мер по стабилизации цен на социально значимые товары в России на некоторые зерновые, в том числе на кукурузу, была введена тарифная квота на вывоз за пределы страны, а также установлены экспортные пошлины, которые распространяются и на лопающуюся кукурузу.

В частности, пошлина на экспорт кукурузы с 15 марта составляет 25 евро за тонну и будет действовать до 1 июня этого года. Со 2 июня вводится так называемый зерновой демпфер: плавающая пошлина на экспорт кукурузы, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по кукурузе в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что "лопающаяся кукуруза используется для производства попкорна".

"Объем потребления этого продукта в России составляет около 13 000 тонн в год, из них до 3 000 тонн импортируется (доля импорта ежегодно снижается). Общий объем производства данного вида кукурузы в России составляет около 30 000 тонн в год. Основным рынком сбыта для российских производителей попкорна являются зарубежные страны", - отмечается в записке.

"Мировая цена на кукурузу лопающуюся колеблется в районе $500 за 1 тонну, в отличие от фуражной кукурузы, мировая цена на которую в настоящее время составляет около $200 за тонну. Более высокая цена на кукурузу лопающуюся (попкорн) на мировом рынке обусловлена тем, что себестоимость ее производства в 3 раза выше по сравнению с фуражной кукурузой. Предлагаемая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на наращивание объемов производства и экспорта кукурузы лопающейся", - приводится в пояснительной записке обоснование предложенной меры.