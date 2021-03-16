Глава Крыма решил не наказывать министра культуры за мат на совещании

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неприемлемой нецензурную брань министра культуры республики Арины Новосельской из-за неработающей техники на онлайн-совещании, но наказывать ее не планирует.

"Надо внимательней смотреть за техникой. Если бы она кому-то это говорила... Плохо, что министр культуры такие слова знает, по крайней мере, публично - 100% неприемлемо. Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать", - сказал Аксенов журналистам во вторник.

Резонансный инцидент произошел 11 марта на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике, прямую трансляцию которого вел крымский гостелеканал. Недовольство министра вызвала неработающая техника, заставив ее нецензурно выразиться.

"Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Коллеги, это что такое?" - возмутился в ответ Аксенов и поручил провести служебное расследование.