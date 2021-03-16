Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

Глава Крыма решил не наказывать министра культуры за мат на совещании

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неприемлемой нецензурную брань министра культуры республики Арины Новосельской из-за неработающей техники на онлайн-совещании, но наказывать ее не планирует.

"Надо внимательней смотреть за техникой. Если бы она кому-то это говорила... Плохо, что министр культуры такие слова знает, по крайней мере, публично - 100% неприемлемо. Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать", - сказал Аксенов журналистам во вторник.

Резонансный инцидент произошел 11 марта на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике, прямую трансляцию которого вел крымский гостелеканал. Недовольство министра вызвала неработающая техника, заставив ее нецензурно выразиться.

"Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Коллеги, это что такое?" - возмутился в ответ Аксенов и поручил провести служебное расследование.

Сергей Аксенов Крым Арина Новосельская

Новости по теме

Новости

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple

В Думе готовы рассмотреть поправки об ужесточении наказания за пьяную езду

В Думе готовы рассмотреть поправки об ужесточении наказания за пьяную езду

"Газпром" не отдал свои земли у Баренцева моря парку "Териберка"

"Газпром" не отдал свои земли у Баренцева моря парку "Териберка"

В Думе потребовали допустить россиян в ДНР и ЛНР к голосованию на думских выборах

В Думе потребовали допустить россиян в ДНР и ЛНР к голосованию на думских выборах

В России коронавирус выявили еще у 9 393 человек

В России коронавирус выявили еще у 9 393 человек

Минцифры предложило дать частным компаниям доступ к медкартам россиян

Дмитрий Козак: "Новый мирный план" по Донбассу - это миф

Дмитрий Козак: "Новый мирный план" по Донбассу - это миф

Некоторые микроорганизмы в Байкале оказались устойчивы к антибиотикам

Некоторые микроорганизмы в Байкале оказались устойчивы к антибиотикам
Пандемия коронавируса

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

МТС и "Яндекс" получат особый правовой режим для ряда проектов в IT

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');