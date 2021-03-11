Министр культуры Крыма обругала матом технику в прямом эфире

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом на совещании о реализации федеральных целевых программ в регионе. Прямую трансляцию совещания вело крымское телевидение.

Министр так отреагировала на сбой в работе техники на ее рабочем месте.

"Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Коллеги, это что такое?", - ответил глава Крыма Сергей Аксенов и немедленно поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, который курирует в том числе Минкультуры, провести служебное расследование.

Новосельская извинилась перед участниками совещания и объяснила, что у нее "машина отключилась".

Новосельская руководит министерством с февраля 2014 года.

Ей 45 лет, она родилась в Свердловске, но с 1979 года живет в Крыму. Она окончила Симферопольское музыкальное училище, затем училась в Донецкой государственной консерватории, а в 2004 году стала кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию "Эстетическое воспитание".

На госслужбу она пришла в 2009 году, до этого преподавала в музыкальных школах и училище. С 2009 года по июнь 2013 года она была замминистра культуры Крыма, затем получила квалификацию магистра театрального искусства и возглавила Крымский театр кукол.