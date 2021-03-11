Турция с 15 марта введет электронные анкеты для всех въезжающих

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Турции отменил бумажную анкету для въезжающих в страну, с 15 марта пассажиры еще до вылета должны будут заполнять электронную анкету. Об этом сообщает в четверг пресс-служба авиакомпании Royal Flight.

"С 15 марта изменяются правила въезда в Турцию. Министерство здравоохранения страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID-19 на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета). Вместо этого пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилета в Турцию", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в Royal Flight, после заполнения анкеты ее необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажиры должны предъявить распечатанную или скачанную анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

"Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано", - подчеркнули в авиакомпании.

Как следует из данных сайта для заполнения анкеты, эта мера введена для защиты здоровья во время пребывания в Турции и предоставления самой свежей информации о коронавирусе. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

"На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19", - говорится в сообщении на портале.

Также там отмечается, что за предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию (это не касается граждан страны и въезжающих с ВНЖ).