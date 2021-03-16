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Центр Гамалеи заявил о планах Италии производить 10 млн доз "Спутника V" в месяц

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Италии к маю планируют производить 10 млн доз вакцин "Спутник V" ежемесячно, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"На территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, к маю речь идет о том, что производство будет достигать 10 млн доз вакцин в месяц", - сказал Гинцбург во вторник на брифинге.

По его словам, на начальной стадии сейчас находятся переговоры о возможности выпуска препарата и в других странах ЕС, включая Германию, Францию.

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