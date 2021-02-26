Кремль не заметил дефицита вакцин от COVID-19 в России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что у России нет дефицита вакцин от коронавируса, темпы вакцинации будут повышаться.

"Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита. Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

"Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться. И как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут так же увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармоничный, и никакого дефицита не возникает", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, темпы вакцинации в России "соответствуют периоду, и мы ожидаем, что они будут увеличиваться".

Отвечая на вопрос, нет ли необходимости для увеличения темпов вакцинации проводить какую-либо пиар-компанию, Песков сказал: "Тут нужно анализировать более детально, и я не сомневаюсь, что правительственный штаб этим занимается".

Вакцинация от коронавируса в России

В России прививки от коронавируса COVID-19 получили уже около 4 млн человек, заявил ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Об этом он сообщил в пятницу на Всероссийской научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

По данным на представленном им слайде, от COVID-19 на 10 февраля было вакцинировано 3,9 млн человек.

18 января по поручению президента РФ в стране началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в России вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V".

По данным замгендиретора центра им. Гамалеи Дениса Логунова, на 10 февраля в России привиты 1,7 млн человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 млн человек.

В РФ также зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, до марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак" центра им.Чумакова РАН.