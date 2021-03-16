Выходец из ВТБ возглавил российское представительство банка в Египте

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Выходец из группы ВТБ Александр Яшник возглавил российское представительство египетского банка Misr.

Яшник сообщил "Интерфаксу", что подписал контракт со 2 марта после получения одобрения ЦБ.

Misr - второй по размеру банк в Египте, у которого есть дочерние банки во Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Ливане, а также представительства в Италии, Корее, Китае и России. Misr открыл представительство в РФ в 2017 году для содействия двусторонним торговым и деловым связям России и Египта.

"Наша основная надежда, хотя у России и Египта и так были хорошие международные отношения, на постковидное возрождение. Во-первых, в логике того, что Египет приобрел вакцину "Спутник V". Во-вторых, идет большой проект строительства атомной станции, а также проект по развитию российской промышленной зоны на восточном берегу Суэцкого канала. В-третьих, сейчас идут разговоры о возобновлении чартерных авиаперевозок в курортные зоны Египта (Шарм-эль-Шейх, Хургада и так далее). В связи с этим возможны большие тактически краткосрочные планы по развитию и поддержанию российско-египетских отношений", - заявил Яшник.

Сейчас Misr обсуждает с одним из крупных российских банков вопрос о льготных тарифах для его клиентов при использовании банкоматов Misr. Такую модель Сбербанк организовал в Турции, когда его клиенты получили возможность обслуживаться в банкоматной сети турецкого Denizbank.

"Второе, это, конечно же, поддержание российской части подрядчиков, которые будут участвовать в строительстве атомной электростанции на территории Египта, опять же их обслуживание будет в головном банке Misr в Египте. Третье - это большие планы по обслуживанию российских компаний в ОАЭ, в основном в Дубае. Это касается и россиян, которые проживают там, и российского бизнеса, который ведется в Дубае, подключение их и обслуживание в нашем банке", - рассказал Яшник.

"И четвертая инициатива, более крупная (это уже было в обсуждении при открытии представительства в 2017 году, просто в силу разных экономических причин разговор отложился) - обсуждение внутри банка вопроса о получении банковской лицензии в перспективе ближайших нескольких лет. Повторяюсь, это будет зависеть от того, как Россия, Египет и вообще весь мир будут выходить из пандемии. Но понятно, что первый шаг в связи с заменой руководителя как раз дает сигнал, что мы из нее уже вовсю выходим", - добавил он.

Misr контролируется министерством финансов страны. Был основан в 1920 году экономистом и финансовым экспертом Мохамедом Талаатом Харб Пашой и стал первым банком, полностью принадлежащим египтянам.

Александр Яшник в 1995-2004 годах занимал различные должности в банках России, Армении, Румынии, Украины, с 2004 по 2006 год работал в Черноморском банке торговли и развития в Греции. В ВТБ пришел в 2006 году, где возглавлял управление развития и координации корпоративного бизнеса дочерних банков департамента дочерних банков. В 2012 году он был назначен старшим вице-президентом Банка Москвы (впоследствии переименован в БМ-банк ), где проработал до 2015 года. В 2015 году Яшник перешел на должность первого вице-президента российского-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка".