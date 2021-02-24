Египет зарегистрировал вакцину "Спутник V"

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Египте, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" управлением Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority)", - сообщила пресс-служба РФПИ в среду.

В нем отмечается, что Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, в которой проживает более 100 млнв человек, стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V". Управление Египта по лекарствам зарегистрировало вакцину в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).