В Кремле ждут результатов расследования инцидента с "Новой газетой"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что в Москве будет расследован инцидент с распылением неизвестного вещества у входа в редакцию "Новой газеты".

"Мы, безусловно, заметили этот инцидент. Здесь нет какой-то необходимости в указаниях администрации. Мы знаем из сообщений самой редакции "Новой газеты", что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, что они подали туда соответствующие заявления, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено".

15 марта около полудня "Новая газета" сообщила, что неизвестный распылил вещество с едким стойким запахом у входа в здание редакции в Потаповском переулке.

На место выезжали представители силовых структур и экстренных служб. В первую очередь, было установлено, что инженерные системы, в том числе газопровод и канализация в здании и поблизости работают нормально. В частности, "Мосгаз" не нашел утечек газа.

По факту проводится доследственная проверка, сообщил "Интерфаксу" источник. По его словам, на анализ взяты пробы воздуха. Он добавил, что пока криминальной подоплеки в инциденте следствие не видит.

"Новая газета" выложила запись момента распыления вещества на землю у входа в редакцию. Это сделал велосипедист в форме курьера службы доставки. В редакции считают, что вещество наносилось с расчетом, чтобы его на подошвах разнесли по всем помещениям. Издание также отметило сходство запаха с веществом, которое летом 2017 года распылили на переделкинский дом журналистки Юлии Латыниной.

Издание попросило районную прокуратуру проверить случившееся, а также предложило властям Москвы провести совместное расследование.