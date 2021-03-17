Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

В Кремле ждут результатов расследования инцидента с "Новой газетой"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что в Москве будет расследован инцидент с распылением неизвестного вещества у входа в редакцию "Новой газеты".

"Мы, безусловно, заметили этот инцидент. Здесь нет какой-то необходимости в указаниях администрации. Мы знаем из сообщений самой редакции "Новой газеты", что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, что они подали туда соответствующие заявления, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено".

15 марта около полудня "Новая газета" сообщила, что неизвестный распылил вещество с едким стойким запахом у входа в здание редакции в Потаповском переулке.

На место выезжали представители силовых структур и экстренных служб. В первую очередь, было установлено, что инженерные системы, в том числе газопровод и канализация в здании и поблизости работают нормально. В частности, "Мосгаз" не нашел утечек газа.

По факту проводится доследственная проверка, сообщил "Интерфаксу" источник. По его словам, на анализ взяты пробы воздуха. Он добавил, что пока криминальной подоплеки в инциденте следствие не видит.

"Новая газета" выложила запись момента распыления вещества на землю у входа в редакцию. Это сделал велосипедист в форме курьера службы доставки. В редакции считают, что вещество наносилось с расчетом, чтобы его на подошвах разнесли по всем помещениям. Издание также отметило сходство запаха с веществом, которое летом 2017 года распылили на переделкинский дом журналистки Юлии Латыниной.

Издание попросило районную прокуратуру проверить случившееся, а также предложило властям Москвы провести совместное расследование.

Москва Мосгаз Новая газета Прокуратура Москвы Дептранс МВД Дмитрий Песков Кремль

Новости по теме

Новости

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Минсельхоз отметил неготовность типографий к маркировке молочной продукции

Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

В Кремле заверили, что кабмин держит под контролем цены на топливо

Член исполкома Олимпийского комитета задержан в Москве по делу о мошенничестве

Дума приняла закон о лишении свободы за унижение чести ветеранов

Дума приняла закон о лишении свободы за унижение чести ветеранов

В России за сутки выявлено менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

Задержанный в Адыгее планировал взрыв в торговом центре

Задержанный в Адыгее планировал взрыв в торговом центре

Минэнерго отвергло предупреждение Счетной палаты о повторении топливного кризиса

Минэнерго отвергло предупреждение Счетной палаты о повторении топливного кризиса

Счетная палата передала ФСБ данные о ситуации с долгом Мордовии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');