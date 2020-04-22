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Омбудсмены ФРГ и Франции призвали Россию расследовать угрозы журналистке Милашиной

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченные по правам человека Германии и Франции Бебрель Кофлер и Франсуа Крокетт призвали российские власти расследовать угрозы в адрес журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной из-за материала о ситуации в Чечне.

Угрозы "совершенно неприемлемы и противоречат любой юрисдикции", отметили они. "Мы призываем Российскую Федерацию к соблюдению все взятых на себя международных и европейских обязательств с тем, чтобы обеспечить защиту журналистам", - подчеркивают омбудсмены.

Милашина в 2017 году стала лауреатом германо-французской премии.

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что вопрос о предоставлении Милашиной госзащиты не относится к компетенции Кремля.

"Мы видели сообщение, у нас есть ведомство, которые такие обращения рассматривают, если они посчитают это заслуживающим внимания, они какие-то решения озвучат. Если нет, то нет. В данном случае нужно быть компетентными ведомствами, чтобы отвечать по этой теме. Это не наша компетенция", - сказал Песков.

Ранее более ста правозащитников, деятелей науки и культуры потребовали предоставить госзащиту Милашиной.

Скандальная статья о Чечне

12 апреля "Новая газета" написала, что связалась с некоторыми участниками массовых похорон в селе Новые Атаги в начале апреля, и они сообщили, что их не тестировали на коронавирус, только предписали соблюдать самоизоляцию. Издание также утверждало, что в нескольких районах Чечни закрыты на карантин больницы, а медикам не хватает масок и средств индивидуальной защиты.

Кадыров опроверг информацию о ситуации с коронавирусом в республике, изложенную в публикации, и предложил журналистам хорошего переводчика с чеченского языка для точного перевода его слов.

В редакции "Новой газеты" сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора "Новой газеты". Позже издание выполнило требование, но главный редактор издания Дмитрий Муратов не исключил обжалования решения о блокировке после получения разъяснений от Генпрокуратуры.

16 апреля комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по правам человека обратилась к Генпрокуратуре и Роскомнадзору в связи с удалением статьи.

Елена Милашина Новая газета

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