Суд оштрафовал "Новую газету" за статью о COVID-19 в Чечне

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд Басманного района Москвы вновь оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова суммарно на 260 тысяч по статье о фейковой информации, на этот раз за материал Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне.

"Мировой суд принял решение о штрафах по протоколам, составленным по материалу Милашиной: 60 тысяч рублей - с Муратова и 200 тысяч рублей - с газеты", - сказала "Интерфаксу" юрист, представитель издания в суде Екатерина Седова.

По ее словам, решение будет обжаловано после получения постановления суда, полный текст которого пока им не выдан.

Накануне, 28 сентября, добавила она, Тверской суд Москвы отклонил жалобу "Новой газеты", которая оспаривала требование Генпрокуратуры об удалении информации из статьи Милашиной.

"Новая газета" намерена обжаловать решения судов и в случае неудачного, но ожидаемого исхода дел, обратиться в Европейский суд по правам человека, заявила юрист.

"Мы обжалуем решения, вынесенные по статье Елены Милашиной, а затем собираемся передать их в ЕСПЧ, так как считаем, что это будет интересное дело для Европейского суда", - сказала Седова.

Юрист отметила, что при рассмотрении дел, как сотрудник Генпрокуратуры, так и Роскомнадзора ссылались на свое "внутреннее убеждение о наличии в статье общественно опасной информации", а не на какие-либо нормативные акты, регламенты, где бы были прописаны признаки такой информации, или экспертизы.

17 августа мировой суд оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова суммарно на 260 тысяч рублей по статье о фейковой информации за материал Валерия Ширяева о коронавирусе, сообщала "Интерфаксу" Седова. Тогда Муратов сказал, что издание намерено обжаловать это решение.

Ранее главред "Новой газеты" сообщил "Интерфаксу", что в отношении него и возглавляемого им издания составлены по два административных протокола по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации) за материалы о ситуации с коронавирусом. "У нас есть высокая степень уверенности в нашей правоте, но мы не будем на этом настаивать в связи с тем, что "Новая газета" всегда оберегает свои источники информации", - сказал тогда Муратов.

Согласно КоАП, признание виновным по ч.9 ст.13.15 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. руб., на должностных лиц - от 60 до 200 тыс. руб., на юрлиц - от 200 до 500 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.