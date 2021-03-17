Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

В Омске возбудили дело после обнаружения мертвого младенца в ванне с водой

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Омске устанавливают обстоятельства гибели младенца, обнаруженного отцом в ванне с водой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 марта в квартире дома в Кировском округе города.

"По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать ребенка. Женщина на следующий день скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу в пресс-службе ведомства, младенца обнаружил вернувшийся с работы отец.

"При этом он был в одежде, то есть его явно не купали", - отметил собеседник агентства.

Он также рассказал, что мать ребенка находилась в полусознательном состоянии, ее сразу доставили в больницу, однако спасти ее врачам не удалось.

Чем было вызвано такое состояние женщины и что стало причиной ее смерти, в региональном СУ СКР не уточнили.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Омск СКР

Новости

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Путин поручил прокурорам отслеживать ситуацию на рынке труда

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей
Дело Михаила Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

Черноморский флот начал следить за вторым испанским фрегатом

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Минсельхоз отметил неготовность типографий к маркировке молочной продукции

Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');