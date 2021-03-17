В Омске возбудили дело после обнаружения мертвого младенца в ванне с водой

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Омске устанавливают обстоятельства гибели младенца, обнаруженного отцом в ванне с водой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 марта в квартире дома в Кировском округе города.

"По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать ребенка. Женщина на следующий день скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу в пресс-службе ведомства, младенца обнаружил вернувшийся с работы отец.

"При этом он был в одежде, то есть его явно не купали", - отметил собеседник агентства.

Он также рассказал, что мать ребенка находилась в полусознательном состоянии, ее сразу доставили в больницу, однако спасти ее врачам не удалось.

Чем было вызвано такое состояние женщины и что стало причиной ее смерти, в региональном СУ СКР не уточнили.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).