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Жителя Урала оштрафовали за перепост цитаты Ройзмана

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя поселка Уральский (Свердловская область) Кирилла Серебренникова, посчитав, что перепостом чужой записи в соцсети он способствовал организации несанкционированного шествия 31 января в Екатеринбург.

Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Роман Качанов, Серебренникова оштрафовали за репост фразы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

"Этой страницы уже не существует. (...) Единственная фраза, к которой они прицепились - это фраза "31-го надо выходить", - сообщил он.

Адвокат подчеркнул, что эта фраза неинформативна, в ней ничего не говорилось про митинг или шестие.

По словам адвоката, речь идет о посте Евгения Ройзмана в телеграм-канале. "Насколько я знаю, к Ройзману никаких претензий по этому поводу не было, никто против него административных дел не возбуждал", - добавил он.

Адвокат также уточнил, что дело было заведено на Серебренникова по статье КоАП РФ о нарушении порядка организации публичного мероприятия. При этом изначально им занимались не сотрудники полиции, а ФСБ.

"Они решили, исходя, как мне сказали, из политического контекста, политической ситуации, что речь идет о митинге и шествии в городе Екатеринбурге 31 января", - отметил Качанов.

Адвокат намерен обжаловать данное решение.

В пресс-службе Белоярского районного суда Екатеринбурга подтвердили, что Серебренников был оштрафован на 30 тыс. рублей, однако подробности дела не уточнили.

В пресс-службе регионального ГУ МВД пока воздержались от комментариев.

23 и 31 января в Екатеринбурге, как и в ряде других городов РФ, проходили несанкционированные акции в поддержку задержанного по возвращении из Германии в РФ Алексея Навального.

Екатеринбург Евгений Ройзман

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