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Суд не разрешил нижегородцу сфотографироваться на паспорт в дуршлаге

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Советский суд Нижнего Новгорода отклонил иск жителя города о праве сфотографироваться для заграничного паспорта с дуршлагом на голове, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Истца вызвали фотографироваться в органы МВД. Он "в соответствии со своими религиозными убеждениями находился в головном уборе (дуршлаге)", тем самым не выполнил требования к фотографии на паспорт. В суде он не смог доказать, что "его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага".

"Суд пришел к выводу, что основания для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации с цифровой фотографией с вышеуказанным предметом на голове у административных ответчиков отсутствовали", сообщила пресс-служба.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Истец в пресс-релизе не назван. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что это - местный бизнесмен и адепт пастафарианства Михаил Иосилевич.

В 2019 году Иосилевич получил водительское удостоверение, на котором он сфотографирован с дуршлагом на голове.

Нижний Новгород Советский суд МВД Михаил Иосилевич

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