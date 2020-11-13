Суд не разрешил нижегородцу сфотографироваться на паспорт в дуршлаге
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Советский суд Нижнего Новгорода отклонил иск жителя города о праве сфотографироваться для заграничного паспорта с дуршлагом на голове, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Истца вызвали фотографироваться в органы МВД. Он "в соответствии со своими религиозными убеждениями находился в головном уборе (дуршлаге)", тем самым не выполнил требования к фотографии на паспорт. В суде он не смог доказать, что "его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага".
"Суд пришел к выводу, что основания для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации с цифровой фотографией с вышеуказанным предметом на голове у административных ответчиков отсутствовали", сообщила пресс-служба.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Истец в пресс-релизе не назван. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что это - местный бизнесмен и адепт пастафарианства Михаил Иосилевич.
В 2019 году Иосилевич получил водительское удостоверение, на котором он сфотографирован с дуршлагом на голове.
Житель Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич 22 мая получил права на управление автотранспортом. Да не простые, а с необычной фотографией: на снимке для документов он в стильном оранжевом дуршлаге.https://t.co/tdLqhxEBt3 pic.twitter.com/NKGSWRnAps— Нижний Новгород (@Online_NN) May 22, 2019