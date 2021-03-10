Источник заявил о возможном назначении Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Покидающий должность посла России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, как ожидается, сменит Григория Рапоту на посту госсекретаря Союзного государства, сообщил "Интерфаксу" источник в российском парламенте.

В минувшем феврале Рапота сообщил, что планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Белоруссии. Он сменит на этой должности Мезенцева, занимавшего ее с апреля 2019 года.