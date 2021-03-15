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В Кремле заявили, что РФ и Белоруссия скорее не друзья, а братья

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия являются скорее братьями, нежели друзьями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном Союзном государстве", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление президента Белоруссии о том, что у республики нет друзей в мире.

"Здесь скорее мы не друзья, а братья", - подчеркнул он.

Дмитрий Песков Белоруссия Александр Лукашенко

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