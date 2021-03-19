Что произошло за день: пятница, 19 марта

Банк России повысил ключевую ставку, три человека погибли при взрыве в Химках

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Регулятор ужесточил денежно-кредитную политику впервые с декабря 2018 года. На заседании рассматривались также варианты с более значительным повышением ставки и с ее сохранением.

- В жилом доме в подмосковных Химках произошел взрыв. Погибли три человека, включая трехлетнего ребенка. Судьбу дома решат после обследования. Предварительная версия происшествия - нарушение правил эксплуатации газовых приборов. Возбуждено уголовное дело.

- Бывшие главы энергосбытовых компаний арестованы по делу о хищении 10 млрд руб. Фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения.

- В России выявлены еще 9 699 случаев COVID-19. Вылечились 12 337 человек, умерли 443 пациента.

- Дмитрия Мезенцева освободили от должности посла России в Белоруссии. Как ожидается, его сменит Евгений Лукьянов, возглавлявший российскую дипмиссию в Латвии.

- Элла Памфилова вошла в состав ЦИК России на следующие пять лет. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

- Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты Белоруссии. По его мнению, в будущих выборах могут принять участие помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

- Стало известно о новых случаях болезни после вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer и AstraZeneca. В Гонконге расследуется первый случай смерти человека после прививки Pfizer: 66-летнего мужчину с хроническими заболеваниями обнаружили в машине. Между тем в Грузии уже у второго медработника вакцина AstraZeneca вызвала анафилактический шок. Первый такой случай закончился летальным исходом.