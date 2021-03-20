В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Утечка нефтепродуктов произошла в Пугачевском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в субботу.

По ее данным, сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара - Лисичанск филиала АО "Транснефть - Приволга" (Саратовское РНУ) d-1200, проходящего через Надеждинское МО, между селами Селезниха и Орловское, поступило в 13:00.

Отмечается, что площадь розлива составляет около 700 кв.м.

По информации пресс-службы, угрозы загрязнения водоемов и нанесения ущерба населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего поселка Орловка составляет 5 км.

В МЧС отметили, что ведутся работы по сбору и утилизации нефтепродуктов. В них заняты 40 человек и 15 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба "Транснефти" сообщила, что на место происшествия оперативно прибыли бригады аварийной службы Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга". По данным компании, авария произошла на магистральном нефтепроводе "Куйбышев - Тихорецк" в Пугачевском районе.

Отмечается, что "выход нефти локализован, проводятся мероприятия по ликвидации последствий". Выполняется очистка грунта, сбор и вывоз нефти. В пресс-службе сказали, что в работах задействовано 27 человек и 19 единиц техники.