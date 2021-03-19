В Госдуме предложили устанавливать при капремонте газовые плиты с автоотключением

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Предотвратить инциденты с взрывами бытового газа в жилых домах позволит обязательная установка в квартирах газовых плит с автоматическим отключением, соответствующие решения должны быть приняты на законодательном уровне, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В пятницу в жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв, который привел к обрушению перекрытий. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия погибли три человека, еще четверо пострадали.

"Наше предложение связано с тем, чтобы при капитальном ремонте жилых домов менять газовые плиты на оборудование с автоматическим отключением подачи газа. Надо исключить из этой схемы человеческий фактор", - сказала Хованская "Интерфаксу".

Она отметила, что сейчас в России невозможно полностью отказаться от газификации жилых домов в пользу электрических плит.

"У нас есть большой объем жилищного фонда, который не может существовать без газа. В первую очередь, газ дешевле, поэтому для малообеспеченных семей это невозможно", - подчеркнула депутат.

По ее словам, россияне, получающие субсидию на оплату коммунальных услуг, также должны получить помощь от государства для замены газовых плит на оборудование с автоотключением.

Хованская подчеркнула, что соответствующее предложение было направлено в Минстрой РФ, соответствующие решения должны быть приняты на законодательном уровне.