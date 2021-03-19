Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

В Химках после взрыва жильцам трех подъездов разрешат вернуться домой

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Химках после взрыва в девятиэтажном доме жильцам трех из четырех подъездов разрешат вернуться домой уже в пятницу вечером, объявил вице-премьер Московской области Евгений Хромушин. Он уточнил, что речь идет о первом, втором и третьем подъездах.

"Уже сейчас пошли включать коммунальные услуги: отопление, водоснабжение и электричество", - сказал он про эти подъезды.

Жильцы наиболее пострадавшего четвертого подъезда смогут зайти в свои квартиры в сопровождении сотрудников МЧС, чтобы забрать вещи и документы.

В четвертом подъезде живут около 60 человек, отметил чиновник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в пятницу обещал, что здание в ближайшие пару дней обследуют на предмет прочности конструкций и возможности восстановления, и подъезд будет полностью восстановлен и отремонтирован в течение трех недель. Он уточнил, что жильцы пострадавшего подъезда не смогут в течение следующих двух недель жить в квартирах с пятого по девятый этаж. Им пообещали бесплатно предоставить место для проживания на время ремонта.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что из-за взрыва в доме обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажом в одной из комнат, межкомнатные стены в трех квартирах и кирпичные ограждения лоджий в двух квартирах.

Погибли три человека, в том числе ребенок, еще четыре человека пострадали.

Химки МЧС Московская область Евгений Хромушин Андрей Воробьев

Новости по теме

Новости

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

За хищение 10 млрд руб. задержали 11 экс-глав энергосбытовых компаний

За хищение 10 млрд руб. задержали 11 экс-глав энергосбытовых компаний

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Глава ФССП сообщил о стремительном росте числа коллекторов в РФ

Глава ФССП сообщил о стремительном росте числа коллекторов в РФ

Шамана Габышева снова признали невменяемым

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

В Химках после взрыва временно выселили жильцов двух подъездов

Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду

Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду

Песков назвал целью диалога с Байденом предотвращение вреда отношениям двух стран

В РКН сообщили, что Twitter не реагирует на требования ведомства

В РКН сообщили, что Twitter не реагирует на требования ведомства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');