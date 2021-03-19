В Химках после взрыва жильцам трех подъездов разрешат вернуться домой

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Химках после взрыва в девятиэтажном доме жильцам трех из четырех подъездов разрешат вернуться домой уже в пятницу вечером, объявил вице-премьер Московской области Евгений Хромушин. Он уточнил, что речь идет о первом, втором и третьем подъездах.

"Уже сейчас пошли включать коммунальные услуги: отопление, водоснабжение и электричество", - сказал он про эти подъезды.

Жильцы наиболее пострадавшего четвертого подъезда смогут зайти в свои квартиры в сопровождении сотрудников МЧС, чтобы забрать вещи и документы.

В четвертом подъезде живут около 60 человек, отметил чиновник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в пятницу обещал, что здание в ближайшие пару дней обследуют на предмет прочности конструкций и возможности восстановления, и подъезд будет полностью восстановлен и отремонтирован в течение трех недель. Он уточнил, что жильцы пострадавшего подъезда не смогут в течение следующих двух недель жить в квартирах с пятого по девятый этаж. Им пообещали бесплатно предоставить место для проживания на время ремонта.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что из-за взрыва в доме обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажом в одной из комнат, межкомнатные стены в трех квартирах и кирпичные ограждения лоджий в двух квартирах.

Погибли три человека, в том числе ребенок, еще четыре человека пострадали.