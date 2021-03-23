В Ленобласти полиция со стрельбой остановила водителя-нарушителя

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Выборгском районе Ленинградской области сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие для остановки водителя-нарушителя.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщает, что утром во вторник 39-летний выходец из Средней Азии, управляя автомобилем Hyundai Solaris, грубо нарушал правила дорожного движения. Полиция попыталась остановить водителя, однако тот требования проигнорировал.

Сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, поскольку, пытаясь скрыться от полиции, мужчина создавал аварийные ситуации. Первый выстрел был в воздух, несколько последующих - по колесам преследуемой машины. Это помогло остановить автомобиль, отмечается в сообщении.

Одна из выпущенных пуль задела водителя. "Полицейские незамедлительно вызвали на место скорую помощь и передали мужчину медикам", - сообщает пресс-служба.

По факту инцидента проводится проверка. После оказания медицинской помощи водителя привлекут к ответственности.