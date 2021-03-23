Минстрой задумался об установке в домах газового оборудования с автоотключением

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минстрой рассмотрит возможность финансирования из бюджета установки систем по автоматическому отключению подачи газа в многоквартирных домах на случай аварий, сообщил в Госдуме глава ведомства Ирек Файзуллин. Он отметил, что такие технологии уже существует, вопрос, где взять на них деньги.

"Есть вопрос, насколько правильно сегодня расходование денег региональным операторам в этой части. Можно совместно с "Газпромом" сделать совместную схему, мы этот вопрос обсуждали с Виталием Маркеловым (зампред правления ПАО "Газпром") сразу после событий в Химках. Я думаю, что мы убедим руководство правительства, что надо двигаться в этом направлении", - сказал министр.

Он добавил, что вопрос установки в домах газовых плит с автоотключением связан с технической реализацией, которая будет отработана.

В Химках утром 19 марта в жилом девятиэтажном доме произошел взрыв, предположительно, газа. Погибли три человека, еще четверо получили тяжелые травмы. Значительные повреждения получили квартиры верхних двух этажей, между этажами обвалились перекрытия.

После взрыва председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в новостройках и в старых жилых домах нужно устанавливать системы автоматического отключения подачи газа, а также газовые плиты с функцией автоматического отключения, чтобы предотвратить взрывы.