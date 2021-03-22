Взрыв газа повредил пять домов в подмосковной Балашихе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Уже пять домов в подмосковной Балашихе получили повреждения от воспламенения газа, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Сегодня около 19:00 в пяти частных домах, расположенных в деревне Полтево, произошла серия хлопков бытового газа. Организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий в понедельник журналистам.

По ее словам, жильцам пострадавших домов на месте оказали медпомощь, госпитализация никому не потребовалась.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что газовоздушная смесь взорвалась в двух частных домах в Полтево по адресу Никольская, 13 и Ильинская, 5". Он уточнил, что после взрывов дома хагорелись. В доме на Ильинской разрушены перекрытия между первым и вторым этажами.

Представитель областной прокуратуры Наталия Григорьева подтвердила информацию о хлопке газа в нескольких домах в деревне Полтево.

При этом в министерстве энергетики Подмосковья опровергли информацию о взрыве бытового газа в частном секторе Балашихи.

"По информации оперативной дежурной группы АО "Мособлгаз", которая своевременно прибыла на место происшествия, в частном доме в деревне Полтево в 18:06 в сети произошло завышение давления газа. По двум частным домам... произошел скачок давления газа, который стал причиной разрыва газоиспользующего оборудования, как следствие, в доме произошло возгорание на площади 1 кв. м", - сообщили в пресс-службе областного Минэнерго.

В результате два человека получили незначительны ссадины, от госпитализации они отказались, добавили в ведомстве.

Там отметили, что аварийная бригада "Мособлгаза" перекрыла газ, и сейчас от газоснабжения отключено 59 домовладений. МЧС локализовало пожар, сейчас проводится обход и ревизия оборудования в соседних домах. Вернуть газ в дома планируют после окончания проверки - в течение нескольких часов.

В причинах происшедшего на месте разбирается техническая комиссия.