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В жилом доме на Ставрополье произошел взрыв газа

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Взрыв предположительно газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Ставропольскому крае, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

"В 3:30 по Москве поступила информация о том, что в поселке Рыздвяный в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок (предположительно газовоздушной смеси), пострадал один человек, эвакуировано 23 человека из 15 квартир на придворовую территорию", - говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в районную больницу.

Отмечается, что возгорания нет, в готовности находится пункт временного размещения на базе администрации, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Взрывом выбиты стекла в квартире на четвертом этаже, повреждена входная дверь.

Ставропольский край

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