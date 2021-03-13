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Трех пострадавших при взрыве газа в КЧР доставят в Махачкалу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пострадавшие при взрыве газа в пункте выдачи товаров интернет-магазина в Карачаево-Черкесии получили различные ожоги, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КЧР в субботу.

"По данным Минздрава КЧР, у всех пострадавших, доставленных в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу, диагностированы ожоги кожных покровов, ожоги лица, ожоги дыхательных путей, которые поражают от 10% до 70% тела", - рассказал сотрудник ведомства.

В течение часа трех пострадавших отправят в ожоговый центр СКФО в городе Махачкала в сопровождении автомобиля регионального центра медицины катастроф и врачей-реаниматологов.

Еще двое пострадавших продолжат лечение в республиканской клинической больнице.

Как сообщалось, в субботу в нежилом помещении, используемом под офис выдачи посылок компании Wildberries, в городе Усть-Джегута произошел взрыв газа с последующим пожаром. Пострадали пять человек.

Карачаево-Черкесия КЧР Wildberries

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