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Кремль не увидел угрозы в проведенных КНДР ракетных испытаниях

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Запуск КНДР баллистических ракет не представляет угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют", - сказал Песков журналистам, комментируя очередные запуски, произведенные Северной Кореей.

"Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", - добавил он.

Южнокорейские военные объявили, что Север запустил по меньшей мере два "неопознанных снаряда" в Японское море в четверг утром. В связи с этим было созвано экстренное заседание Совета нацбезопасности Южной Кореи.

Согласно уточненным данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи, предположительно, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км. По данным военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген рано утром.

Если запуск баллистических ракет будет официально подтвержден, то он станет первым запуском подобного рода с 29 марта 2020 года.

Запуск, произведенный в четверг, - второй за неделю. Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет. В отличие от баллистических, крылатые ракеты не подпадают под санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года КНДР поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

КНДР Дмитрий Песков

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