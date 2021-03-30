Под Волгоградом женщина умерла от бешенства после укуса домашней кошки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пенсионерка из Новоаннинского района Волгоградской области скончалась в инфекционной больнице спустя полтора месяца после укуса домашней кошки, сообщает областной комитет здравоохранения.

По данным ведомства, 23 марта женщина обратилась к врачам с жалобами на затрудненное дыхание, она думала, что заразилась коронавирусом. Однако обследование показало, что пострадавшая заболела бешенством.

"25 марта, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертных исследований", - говорится в сообщении.

Установлено, что у умершей в доме жили кошка и собака. Несколько месяцев назад кошка начала вести себя агрессивно и укусила хозяйку за предплечье. За медицинской помощью пострадавшая не обращалась, рану обработала самостоятельно. Не забила женщина тревогу и после того, как спустя несколько недель умерла собака, а кошку пришлось усыпить из-за агрессивного поведения.

"Возможным источником бешенства могла стать дикая лиса, которую хозяйка неоднократно видела около конуры собаки. При этом информацию об укусах, а также гибели животных женщина в местные органы ветеринарной службы не передала", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в ноябре 2020 года скончалась от укуса бешеной собаки девятилетняя девочка. До этого последний случай смерти от бешенства в Волгоградской области был зафиксирован в 2013 году.