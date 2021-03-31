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Двое жителей Дагестана получили длительные сроки за убийство еще подростками

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Каякентский районный суд в Дагестане вынес приговор по делу об убийстве женщин в отношении двух местных жителей, совершивших преступление, будучи несовершеннолетними, сообщила в среду "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Каякентский районный суд приговорил двух мужчин к 9,5 и 8,5 годам исправительной колонии общего режима по делу об убийстве двух женщин. Убийство они совершили, будучи несовершеннолетними. В момент вынесения в отношении них приговора им уже исполнилось 18 лет", - рассказала Мамаева.

Из материалов суда следуют, что одну женщину подростки убили 12 октября 2018 года в городе Избербаше, когда жертва спала на тахте, и украли из ее дома 8 тыс. рублей.

"Вторую пожилую женщину подростки убили с целью обогащения в селе Новокаякент 1 декабря того же года. Она была бывшим опекуном одного из этих двоих осужденных несовершеннолетних", - отметила Мамаева.

По ее словам, дело в отношении них рассматривалось по статьям "убийство двух и более лиц", "разбой" и "кража".

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