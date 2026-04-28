Путин назвал примером ударов Киева по гражданской инфраструктуре атаки на энергообъекты Туапсе

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
Фото: Борис Морозов/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Удары по гражданской инфраструктуре все чаще наносятся Киевом, один из примеров - удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последние примеры - это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьёзные", - сказал Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах во вторник.

Он отметил, что губернатор (Краснодарского края Вениамин Кондратьев - ИФ) докладывал, что в Туапсе "серьёзных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются".

