Поиск

Что произошло за день: вторник, 28 апреля

Пожар на НПЗ в Туапсе, выход ОАЭ из ОПЕК, заявление Минобороны РФ о ситуации в Мали, освобождение археолога Александра Бутягина

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Режим ЧС регионального уровня введен на территории Туапсинского округа из-за пожара на НПЗ. Из расположенных рядом домов эвакуировали 58 человек. Из-за вскипания нефтепродуктов произошел их выброс на автодорогу, повреждены несколько автомобилей. Подача воды в нескольких районах Туапсе была приостановлена из-за проблем с водопроводной насосной станцией на территории НПЗ. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

- ОАЭ объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

- Минобороны РФ заявило, что российский "Африканский корпус" не дал боевикам осуществить госпереворот в Мали. Были задействованы самолеты, вертолеты, дроны, бронетехника и артиллерия. Численность группировки боевиков оценивается в 12 тысяч человек, их потери - более чем в 2,5 тысячи человек. По данным министерства, отряд "Африканского корпуса" более суток вел бои с боевиками в городе Кидаль и покинули этот опорный пункт.

- Археолога Александра Бутягина и жену российского военного из Приднестровья обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года на основании международного ордера на арест, который выдала Украина.

- Восемь человек стали жертвами пожара в строящемся здании в московском районе Аэропорт. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

- Шесть человек погибли при сходе лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии во время расчистки технологической дороги. Выбраться самостоятельно смогли только три человека.

- Мэр Уфы Ратмир Мавлиев и еще три чиновника задержаны по делам о взяточничестве и превышении полномочий при незаконном отчуждении земельного участка.

- Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук" из-за превышения содержания гидрокарбоната.

- Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви" удалили со своих платформ сериал "Метод 3" из-за дискредитации традиционных ценностей. Минкультуры РФ заявило, что выдало заключение о наличии в сериале "Метод 3" таких материалов на основании обращения в ведомство неназванного гражданина.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

