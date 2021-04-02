Частный детсад в ХМАО закрыли на 70 суток из-за массовой кишечной инфекции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приостановил более чем на два месяца работу частного детского сада "Непоседы" из-за массового заболевания детей кишечной инфекцией. Об этом сообщила "Интерфаксу" замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Инна Мишкина.

По ее словам, в марте 17 детей в возрасте до шести лет заболели кишечной инфекцией, трое были госпитализированы. Сейчас все в удовлетворительном состоянии, уточнила собеседница агентства.

Проведено эпидемиологическое расследование. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности, направил материалы в суд.

Няганский горсуд приостановил деятельность детсада на 70 суток по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).