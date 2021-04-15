Вспышка кишечной инфекции выявлена в одной из сельских школ на Кубани

В районную больницу госпитализированы 13 детей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выясняет причины пищевого отравления учащихся одной из школ в Белоглинском районе Краснодарского края, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ведомства.

"Случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы среди учеников школы № 11 им. Героя Советского Союза А.А. Булгакова Белоглинского района", - говорится в сообщении.

Количество заболевших не называется.

По информации пресс-службы, Роспотребнадзор организовал проведение эпидемиологического расследования по факту заболевания учащихся.

Для установления причин отобраны материалы для лабораторного исследования от заболевших, персонала пищеблока, смывов с объектов внешней среды.

По факту случившегося прокуратурой Белоглинского района организована проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в центральную районную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит невыясненный этиологии госпитализированы 13 учащихся школы №11, возраст детей - от 11 до 16 лет. В настоящее время состояние больных удовлетворительное.

По решению местных властей, занятия в учебном учреждении приостановлены на период проведения противоэпидемиологических мероприятий.