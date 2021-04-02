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Группу экстремистов задержали в Омске

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Деятельность 11 членов ячейки запрещенной на территории РФ международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" пресечена в Омске, сообщает в пятницу пресс-служба УФСБ России по региону.

Согласно имеющимся данным, на конспиративных собраниях россияне и иностранцы, выходцы из Центрально-Азиатского региона выступали с проповедями, распространяя идеологию "Таблиги Джамаат" с использованием специализированной религиозной литературы, говорится в сообщении.

11 членов экстремистской ячейки задержаны. В ходе обысков у них изъяли большое количество запрещенной литературы.

В отношении троих из них возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности и участие в экстремистском объединении).

Иностранцы, участвовавшие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены за пределы России, отмечает пресс-служба.

ФСБ Омск

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