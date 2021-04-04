В Дагестане сочли массовой акцией сбор чеченских всадников у могилы полководца

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Дагестана разъяснили жителям Чечни, прибывшим на конях к могиле полководца Байсангура Беноевского, необходимость согласовывать массовые акции с властями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Новолакского района.

Там уточнили, что 3 апреля в Новолакском районе полицейские остановили 29 жителей Чечни на конях, которые направлялись к могиле чеченского полководца XIX века в селении Ярык-Су. По словам собеседника агентства, после объяснений все разошлись без конфликтных ситуаций.

"Каких-либо разжигающих массовых конфликтов лозунгов и призывов не было", - сказал он, добавив, что у участников акции в руках были лишь флаги Чечни.

Информированный источник пояснил "Интерфаксу", что жители Чечни ежегодно посещают могилу Беноевского за десять дней до начала священного месяца Рамадан. "На этот раз жителям Чечни тоже не отказали посетить могилу своего земляка. Их лишь попросили сделать это по нескольку человек, а не огромной толпой", - сказал собеседник агентства.

В этом году священный в исламе месяц Рамадан, в течении которого мусульмане отказываются от приема пищи и воды в дневное время суток, начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая.