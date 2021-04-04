Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 04.04В России 4 580 894+8 817В мире 130 770 658+534 154

В Дагестане сочли массовой акцией сбор чеченских всадников у могилы полководца

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Дагестана разъяснили жителям Чечни, прибывшим на конях к могиле полководца Байсангура Беноевского, необходимость согласовывать массовые акции с властями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Новолакского района.

Там уточнили, что 3 апреля в Новолакском районе полицейские остановили 29 жителей Чечни на конях, которые направлялись к могиле чеченского полководца XIX века в селении Ярык-Су. По словам собеседника агентства, после объяснений все разошлись без конфликтных ситуаций.

"Каких-либо разжигающих массовых конфликтов лозунгов и призывов не было", - сказал он, добавив, что у участников акции в руках были лишь флаги Чечни.

Информированный источник пояснил "Интерфаксу", что жители Чечни ежегодно посещают могилу Беноевского за десять дней до начала священного месяца Рамадан. "На этот раз жителям Чечни тоже не отказали посетить могилу своего земляка. Их лишь попросили сделать это по нескольку человек, а не огромной толпой", - сказал собеседник агентства.

В этом году священный в исламе месяц Рамадан, в течении которого мусульмане отказываются от приема пищи и воды в дневное время суток, начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая.

Дагестан

Новости

В Росавиации не увидели рисков скачка цен на авиабилеты

В Росавиации не увидели рисков скачка цен на авиабилеты

Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении

В России выявили еще 8 817 случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 8 817 случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 апреля

Роспотребнадзор опечатал помещения фестиваля "Артдокфест" в Петербурге

Роспотребнадзор сообщил о тестах на антитела для привитых "ЭпиВакКороной"

Что произошло за день: суббота, 3 апреля

В Махачкале изъяли незаконную табачную продукцию на 500 млн руб.

Предполагаемого убийцу телеведущего в Ингушетии задержали в Москве

В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО

В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');