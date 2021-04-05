Что произошло за день: понедельник, 5 апреля

Обнуление президентских сроков, обнаженные съемки в ОАЭ и террорист в Кисловодске

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оглашение президентского Послания назначено на 21 апреля. Место оглашения пока уточняется, ранее это всегда происходило в Кремле.

- Путин подписал закон об обнулении сроков на посту президента. Документ уточняет, что один человек не может занимать эту должность более двух сроков, но при этом не учитывается число президентских сроков, которые человек занимал или занимает на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции РФ.

- Гражданин РФ стал обвиняемым в организации обнаженной фотосессии в ОАЭ. По местным законам ему грозит от полугода тюрьмы. Вместе с ним были задержаны 11 гражданок Украины, участвовавших в эротических съемках. Изначально сообщалось, что задержаны несколько россиянок, но в консульстве эту информацию не подтвердили.

- В России за сутки выявлено более 8,6 тыс. новых случаев COVID-19. Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 1 876.

- Потерпевшие подали иски к экс-сотруднику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд руб. В ходе предварительного следствия, сумма исков от обоих потерпевших составляла более 1,5 млрд руб. Полковник получил известность в связи с обнаруженным у него имуществом на несколько миллиардов рублей, в том числе наличными.

- ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске и раскрыла ячейку ИГ (организация запрещена в РФ). Среди задержанных боевик, планировавший нападение на сотрудников правоохранительных органов.

- Более чем на 190 улицах Москвы изменили тарифы на парковку с 5 апреля. Причем на некоторых цены повышены, на некоторых - снижены. Повысили цены на улицах, где занятость парковок превышает 96%. Здесь начнет действовать наиболее высокий тариф: 380 руб. в час в дневное время.